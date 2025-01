Continuano ad Alghero i lavori di potatura delle alberate cittadine, previsti nel maxi progetto per la cui esecuzione l'Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto ha messo a disposizione risorse pari a 500mila euro.

Le tre imprese affidatarie dei lavori, per altrettanti cantieri, sono impegnate da oggi con un programma di interventi che riguardano il Parco Lepanto, il viale Primo Maggio e Pineta (potatura eucalipti) e la conclusione delle potature in via Satta per poi iniziare quelle della via Grazia Deledda.

Sono circa 1800 gli alberi che verranno sottoposti al maquillage. Un intervento necessario anche per garantire la sicurezza dei cittadini, in quanto nelle giornate di forte vento alcuni rami si sono spezzati creando una situazione di potenziale pericolo per i passanti.









