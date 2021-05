Da rifiuto a risorsa. La posidonia spiaggiata in esubero potrebbe essere riutilizzata in agricoltura, come fertilizzante, superando così i problemi della fruibilità delle spiagge. Lo prevede un emendamento al Decreto Sostegni approvato in Senato.

L'ex sindaco di Alghero Marco Tedde, in una nota, fa sapere che ora è necessario che anche la Camera voti l'emendamento, ponendo rimedio alla "voragine normativa" causata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto bocciato ampie parti della legge regionale sulla gestione delle cosidette alghe.

"Abbiamo la ragionevole certezza che i parlamentari sardi sosterranno alla Camera questo emendamento al fine di tradurlo in norma di legge all’interno della conversione del Decreto Sostegni, –commenta Tedde - e siamo anche convinti che l’onorevole Paola Deiana saprà chiedere la collaborazione dei suoi colleghi sardi, che noi tutti abbiamo iniziato a sensibilizzare con esiti positivi, al fine di raggiungere l’indispensabile obbiettivo".

