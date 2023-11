Inizia anche a Porto Torres il corso di approfondimento sulle chiese romaniche della Sardegna. La città turritana è sede della più grande basilica romanica dell’Isola, dedicata a San Gavino, patrono di Porto Torres. Le lezioni si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2023. La Fondazione Sardegna Isola del Romanico, in collaborazione con l'associazione regionale Guide Turistiche della Sardegna organizza, per i mesi di novembre e dicembre, un corso online gratuito di approfondimento sul romanico sardo per guide turistiche e religiose. Gli argomenti trattati saranno numerosi e andranno ad abbracciare diverse tematiche quali: la storia della chiesa sarda e del monachesimo, la storia dell'arte, dell’architettura e del restauro ma anche la normativa sui beni culturali, il marketing, il project cycle management e tante altre. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 6 novembre dalle 18 alle 20, mentre l’ultima lezione è stata programmata per il 19 dicembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro 31 ottobre.

