La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Simona Fois, ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza, implementazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune”.

L’investimento complessivo ammonta a 550mila euro. Diverse le segnalazioni riguardanti le situazioni di criticità con diverse zone della città che continuano a restare al buio. «Dopo gli interventi in via Sassari, dove sono state installate luci a Led per risolvere problematiche preesistenti sull’illuminazione pubblica, le squadre di Enel Sole si sono messe a lavoro anche in altre zone cittadine come in viale delle Vigne per attuare gli interventi previsti dal progetto di gestione degli impianti – spiega l’assessora Simona Fois - che punta ad adeguare le infrastrutture alle normative vigenti, a migliorare l'efficienza energetica, a garantire una buona visibilità nel territorio comunale, nonchè al contenimento dell’inquinamento luminoso».

In totale, il progetto prevede l'installazione di 842 nuovi corpi illuminanti in tutta la città e i lavori stanno seguendo un ordine delle priorità dettato dall'amministrazione comunale per intervenire prima nelle aree dove si registrano le situazioni più urgenti e successivamente estendersi alle altre zone urbane. Uno degli obiettivi principali è quello di incrementare la sicurezza su tutto il tessuto urbano. In Viale delle Vigne saranno sostituiti i 55 pali esistenti e l’amministrazione ha richiesto a Enel Sole anche di potenziare il flusso luminoso di tre attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole. A breve partiranno gli altri interventi previsti, che saranno completati entro 90 giorni dall'inizio dei lavori. Le attività di riqualificazione interesseranno l'intero impianto di illuminazione pubblica e si articolano in tre linee principali: efficientamento mirato alla riduzione dei consumi attraverso la sostituzione o la riconversione degli apparecchi esistenti con nuove sorgenti luminose a LED, la riqualificazione mirata all’aggiornamento tecnologico dell’impianto, attraverso la sostituzione di componenti obsolete, dei quadri e dei dispositivi di comando e accensione e la messa in sicurezza per l’incolumità delle persone, degli animali e per la salvaguardia delle cose. «Il fine è quello di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica – conclude l’esponente della giunta Mulas - di contribuire a un utilizzo più sostenibile delle risorse energetiche, in linea obiettivi di transizione ecologica».

© Riproduzione riservata