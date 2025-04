Il porto di Porto Torres ospiterà nelle giornate dell’8 e del 9 aprile, la nave militare Orione per consentire alle famiglie e ai tanti curiosi di salire a bordo e conoscere l’equipaggio, scoprire i mezzi e le tecnologie in dotazione alla Marina Militare. Le visite sono consentite dalle 15 alle 17 per entrare in contatto diretto con una delle imbarcazioni che fanno parte della flotta in addestramento del Mediterraneo. Le navi, infatti, rientrano nella più ampia attività addestrativa della Marina Militare che per tre settimane coinvolgerà unità navali, sommergibili, aerei e veicoli non pilotati nel Mediterraneo. Gli equipaggi si esercitano in scenari operativi complessi e altamente realistici, con particolare attenzione anche al contrasto delle minacce chimiche, biologiche e radiologiche e nucleari. L’addestramento, pianificato e condotto dal Comando in Capo della Squadra Navale, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per la preparazione delle forze sul mare. Ma in questi giorni, la missione incontra la comunità, grazie a un’apertura pensata per avvicinare cittadini e istituzioni a chi lavora ogni giorno per la sicurezza e la difesa del Paese.

