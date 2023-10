«L’amministrazione comunale sta facendo tutto quanto è in suo potere per poter riaprire immediatamente via Ponte Romano, in questa partita che riguarda più soggetti istituzionali».

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, rassicura i residenti sulla riapertura di una delle strade principali del centro urbano, arteria fondamentale per il traffico in entrata e in uscita dalla città.

La strada è chiusa da ormai tre anni, a seguito di un’importante scoperta archeologica, con conseguenti disagi agli abitanti e alla viabilità.

L’amministrazione attende la risposta della Soprintendenza dei Beni culturali che aveva ipotizzato un’apertura di una parte della strada per consentire il passaggio alle auto in un solo senso di marcia e, quindi, di pedonalizzare la parte in cui sorge il sito che nel 2020 aveva fatto emergere un mosaico policromo e strutture murali appartenenti probabilmente ad una villa romana.

Ora il cantiere appare abbandonato, con le recinzioni di sicurezza divelte e compromesse nella loro staticità, e in quanto tali anche pericolose per il semplice traffico pedonale.

I cartelli indicativi sono stati vandalizzati, così come l'area dello scavo appare in stato di incuria.

