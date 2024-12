Bilancio di previsione 2025 in crescita rispetto allo scorso anno in linea con gli obiettivi prestabiliti dall’amministrazione comuanle di Porto Torres, grazie alle politiche sulle entrate.

E’ quanto emerge dal Documento unico di programmazione approvato a maggioranza dal consiglio comunale. Nella seduta odierna, del 20 dicembre, l’assemblea civica ha approvato il Dup, che guiderà l’operato della maggioranza per il triennio 2025-2027. Un passaggio che rappresenta un aggiornamento della pianificazione strategica e operativa dell’ente e prepara il terreno per la discussione del bilancio di previsione, prevista per il prossimo 27 dicembre.

Il Dup offre una visione integrata delle politiche e delle risorse destinate alle azioni e ai progetti per lo sviluppo del territorio, in continuità con gli indirizzi programmatici del sindaco e dell’attuale amministrazione.

«Quanto fatto fino ad ora in termini di entrate – ha sottolineato l’assessore al bilancio Alessandro Carta – ci permette di stanziare 700 mila euro in più rispetto al 2024. Questo è il frutto del costante lavoro della struttura, volto sostenere costantemente il Comune nelle sue missioni. Il risultato non deriva da un aumento di tassazione bensì da un forte contrasto all’evasione grazie a interventi più tempestivi nella riscossione che in passato si dilungavano fino a 8 anni. Ora, infatti, procediamo con passo nettamente più celere, fondamentale per incrementare la percentuale di recupero. La scelta di questo Consiglio di modificare il regolamento sulle entrate, facilitando i contribuenti con i piani di rateizzazione, sta già producendo gli effetti sperati confermati, oggi, dai documenti contabili ufficiali. La crescita del Bilancio, insieme a un’oculata gestione delle risorse, ci consentirà di affrontare i significativi tagli della spesa corrente imposti dal Governo, garantendo al contempo l'erogazione dei servizi alla collettività senza aggravi di costi sulle tasche dei cittadini».

Altro elemento di rilievo del nuovo Dup è l’adozione Psl, il Piano di Sviluppo Locale Porto Torres 2030, un documento cucito su misura per il territorio e approvato la scorsa settimana dalla giunta Mulas. Il Piano delinea il percorso che l’amministrazione intende proporre per promuovere sul territorio uno sviluppo sociale ed economico le cui direttrici principali sono la rifunzionalizzazione e la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici, la transizione ecologica, la digitalizzazione, l’attrattività turistica e la valorizzazione culturale.

«L’obiettivo è stimolare nella comunità una progettualità autonoma, coinvolgendo cittadini, altri enti pubblici o privati, operatori e investitori - ha aggiunto Carta - . Siamo giunti all’approvazione del quarto Dup dal nostro insediamento e la maturità raggiunta dal documento evidenzia un confronto positivo e la piena aderenza rispetto ai valori espressi nel nuovo bilancio che registra una crescita delle entrate e una maggiore capacità di spesa, traducendosi in servizi, manutenzioni e decoro urbano».

