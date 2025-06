Via libera della amministrazione comunale di Porto Torres al progetto esecutivo sulla sistemazione di via dei Corbezzoli nel tratto compreso tra via degli Ulivi e via Dei Ginepri, nel quartiere Serra Li Pozzi. Il Comune ha programmato un intervento sulle strade adiacenti la rotatoria di via Dell’Erica con lavori che consentono un allargamento della strada di via dei Corbezzoli, impegnando il finanziamento regionale pari a 280mila euro.

Gli interventi di ampliamento della carreggiata, saranno possibili grazie anche a un cofinanziamento dell'Ente comunale di importo pari a 80mila euro, risorse che si aggiungono a quelle stanziate dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, per un totale complessivo di 360mila euro.Si tratta di somme recuperate dai lavori per la realizzazione della rotatoria di via dell’Erica, un’opera per quale l’amministrazione comunale aveva anticipato le risorse in attesa che venissero stanziate dalla Regione.

L’intervento di 280mila euro è stato finanziato tramite lo scorrimento della graduatoria regionale. I lavori si inseriscono nel piano triennale delle opere publiche, interventi che rispetteranno un cronoprogramma di nove mesi.

© Riproduzione riservata