Un sostegno alle persone in difficoltà, i bisogni da soddisfare chi si trova in una situazione di disagio sociale, interventi necessari e le risorse disponibili per attuarli. Temi al centro della prima riunione per l’avvio del Tavolo di Co-programmazione, organizzata giovedì pomeriggio a Porto Torres nella sede dei Servizi sociali comunali, a cui hanno preso parte diversi rappresentanti di enti del Terzo settore che hanno iniziato a dare forma al progetto finalizzato al contrasto della povertà e alla valorizzazione del volontariato.

L’obiettivo del procedimento indetto dal Comune è, infatti, quello di identificare e mettere in pratica azioni concrete che restituiscano dignità a persone in situazione di disagio, anche temporaneo. «L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessora ai Servizi Sociali Simona Fois durante l’incontro - crede molto in questa iniziativa che mira a mettere le cittadine e i cittadini in difficoltà al centro dell’attività politica. Ci stiamo mettendo in gioco attraverso una nuova tipologia di azione capace di individuare e rispondere alle specifiche necessità della popolazione fragile in modo condiviso e partecipato».

Una delle esigenze emerse nel corso dell’incontro e al quale si intende dare una risposta effettiva è quella di fornire forme di assistenza diverse rispondenti alle esigenze di una popolazione e di una società in continua evoluzione. Il Tavolo di Co-programmazione rientra in quelle attività che l’ente realizza nell’ambito del Peg, il Piano esecutivo di gestione. La seconda riunione è in programma il prossimo 25 gennaio alle 14.30 presso la sede di viale delle Vigne.

