Raid all’ingresso della casa di riposo Fondazione Biccheddu-Deroma, la struttura che a Porto Torres offre assistenza residenziale agli anziani fin dal 1949, situata nell’Atrio Comita della basilica di San Gavino.

Nella notte i vandali si sono accaniti sui pilastri dei capitelli della scalinata che conduce al primo piano della comunità alloggio. Hanno ridotto in frantumi le colonne delle scale, pezzi di pietra scaraventati nel prato antistante. Prima avevano preso di mira le piante, strappate dai vasetti che decoravano l’ingresso della struttura. Erano posizionate lungo la gradinata, nella prima rampa di scale.

Uno scempio ai danni della casa di riposo, in un’area frequentata da bande di giovani e adulti che approfittano della oscurità per compiere azioni vandaliche.

Nell’area, più volte in passato, erano state rinvenute anche siringhe usate abbandonate per terra, senza neppure preoccuparsi dei pericoli e delle conseguenze per i fruitori della zona. Uno spazio esposto che non sarebbe sorvegliato da un sistema di videosorveglianza di telecamere.

L’atto vandalico è stato compiuto davanti alla sala da pranzo dove quotidianamente vengono serviti gli ospiti anziani. L’ennesimo comportamento incivile ai danni della comunità alloggio e dei beni pubblici.

