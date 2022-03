Ancora una volta i vandali entrano nell’area giochi e danneggiano una panchina. Non c’è pace per il Parco di San Gavino a Porto Torres, l’area verde destinata a diventare una palestra a cielo aperto per le associazioni sportive. Nelle ultime 48 ore i vandali si sono introdotti per la seconda volta nel parco, prendendo di mira una panchina in legno realizzata dai volontari. L’hanno prima divelta, poi rovesciata e abbandonata nel centro del piazzale. Nei giorni scorsi avevano incendiato i contenitori della carta.

L’assessore all’Ambiente Massimiliano Ledda ha condannato l’ennesimo gesto incivile. “L’unico modo per contrastare il fenomeno è far vivere questi spazi promuovendo attività di sport e all’aria aperta - sottolinea l’esponente della giunta Mulas - un deterrente in grado di fermare queste azioni di distruzione del bene pubblico”. La videosorveglianza non sarebbe sufficiente, ma l’amministrazione chiede la collaborazione di tutti i cittadini.

Nei prossimi giorni si conosceranno i nomi delle associazioni sportive che hanno partecipato al bando “Sport Nei pachi” che consentirà alle palestre di usufruire dello spazio verde.

