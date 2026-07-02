Ritorna a Porto Torres la proiezione di “La mia rinascita”, il cortometraggio che racconta il percorso di Manuele Derudas. L’appuntamento è per sabato 4 luglio alle 18.30 presso la sala congressi Filippo Canu.

Nato a Porto Torres 44 anni fa con il nome di Manuela, a 30 anni ha intrapreso il proprio percorso di affermazione di genere, rinascendo come Manuele. Un racconto di vita, per alcuni tratti complessa, che invita a riflettere sul coraggio di essere sé stessi e sul valore dell'inclusione.

«A 18 anni ho scoperto una verità che mi ha stravolto la vita: non ero chi pensavo di essere. Tra paure, discriminazioni e momenti bui, ho affrontato un percorso di transizione che mi ha portato a rinascere libero e fiero. Oggi sono uomo che aiuta gli altri a trovare il coraggio di essere sé stessi», dice Manuele. «Anche lavorare era difficile. Avevo i documenti ancora al femminile e molti non volevano nemmeno farmi un contratto».

​Il programma prevede alle 18.30 l’accoglienza e la presentazione con il moderatore Franco Satta; alle 18.45 proiezione del cortometraggio; alle 19.15 dibattito aperto con il protagonista e alle 20 chiusura incontro con il pubblico e piccolo rinfresco.

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