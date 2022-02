Terribile fatto di sangue in serata a Porto Torres. Un uomo ha ucciso a sprangate il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, e ridotto in fin di vita la suocera e la moglie (QUI il video dal luogo della tragedia).

La tragedia è avvenuta intorno alle 20.30 al culmine di una terribile lite in famiglia in via Principessa Giovanna, nel centro della cittadina turritana.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari.

Le due donne, entrambe ferite in maniera molto grave, sono state portate con due ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata