La città si prepara a ospitare il Palio di Santu Bainzu, a cura dell’associazione Etnos Li Bainzini, uno degli appuntamenti che chiudono la Festha Manna, in programma sabato 21 giugno con una giornata ricca di eventi tra tradizione, spettacolo e musica.

Si parte alle 17 con la sfilata lungo corso Vittorio Emanuele e via Mare: ad aprire il corteo sarà il Gruppo Folk Li Bainzini, seguito dai rappresentanti dei vari paesi in abito tradizionale e dai cavalieri che prenderanno parte alla gara.

La competizione si svolgerà sul rettilineo sabbioso di via Mare, davanti alla passeggiata coperta: una corsa spettacolare in cui i partecipanti, lanciati a tutta velocità, dovranno centrare gli anelli lungo un percorso di 350 metri, ripetuto per tre discese.

Velocità, precisione e adrenalina saranno al centro di una sfida coinvolgente e sentita, che richiama ogni anno un pubblico numeroso. Subito dopo la competizione, spazio all’esibizione delle pariglie di Ittiri, Ollolai e Ovodda.

Ma non è finita qui: la serata proseguirà a partire dalle 21 in piazza Eroi dell’Onda, con l’esibizione del Gruppo Folk Li Bainzini, seguita dal concerto di Gavino Deplamas & La Dep Band prima del gran finale con il DJ Set di Mastino. A condurre e presentare l’intera manifestazione sarà Giuliano Marongiu.

