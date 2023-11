Inizia a prendere forma il calendario degli eventi natalizi nella città di Porto Torres.

L’amministrazione comunale apre la fase di programmazione degli eventi per il periodo delle festività del Natale e dell’Epifania attraverso un confronto con le diverse associazioni del territorio.

Alla seduta della commissione congiunta Lavori pubblici e Cultura, convocata per raccogliere idee e proposte, hanno partecipato circa 15 componenti di diverse associazioni ed enti – Proloco, Botteghe turritane, associazione Intragnas, Consulta del volontariato e Fidapa – che hanno avanzato proposte sui sistemi di illuminazione, decorazioni urbane e installazioni per rendere la città accogliente e festosa.

Presente l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco che ha elencato alcune iniziative tradizionali già calendarizzate per quanto l’agenda sia in continua evoluzione.

IL CALENDARIO – Si comincia dai primi giorni di dicembre con la mostra Siendi di Sasdhigna organizzata dal gruppo folk Etnos li Bainzini, per proseguire con la seconda edizione del premio “Donna turritana dell’anno”, istituito dalla Fidapa, mentre per l’8 dicembre è prevista la parata di Natale, organizzata in collaborazione con la Proloco con il coinvolgimento delle scuole cittadine, dell’associazione Progetto Filippide e altre associazioni sportive, che vedrà sfilare i personaggi della Disney per poi culminare in una grande festa in piazza Umberto.

Il 9 dicembre andrà in scena lo spettacolo itinerante con artisti di strada; il 17 dicembre il concerto del Coro Polifonico turritano nella basilica di San Gavino, l’appuntamento con “A Naddari tutti impari” dell’associazione Intragnas e la presentazione del nuovo libro di Glauco di Martino. Il 18 si terrà la classica manifestazione benefica “Miracolo di Natale”; il 22 è prevista l’esibizione della Corale S. Cecilia in basilica, mentre è ancora da definire la data del concerto del Coro Gospel Movin'on up diretto da Pina Muroni.

Il 23 dicembre la mostra d’arte che ha come tema la lotta alla violenza contro le donne.

Nel periodo compreso tra Natale e Capodanno ci sarà l’evento enogastronomico nel centro storico a cura del Centro Commerciale Naturale Le Botteghe turritane. La novità assoluta: il 5 gennaio Befana dei Vigili del fuoco, in piazza Umberto I, in collaborazione con il Comando provinciale di Sassari.

«Per quanto riguarda il Capodanno, non è previsto un concerto in piazza – dichiara Maria Bastiana Cocco, assessore alla Cultura – in considerazione del fatto che nei territori limitrofi sono previsti grandi eventi con cui non si può competere, si rischiano di sprecare risorse che è preferibile utilizzare per supportare iniziative più piccole ma variegate».

