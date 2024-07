Incontro tecnico, domani 4 luglio, nella sede della Capitaneria di porto di Porto Torres, tra il capitano di fregata, Giuseppe Cannarile e il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana per trovare una soluzione alle problematiche legate agli ingorghi e ai disagi per il traffico nell’area portuale che, quotidianamente, si creano intorno alle 18 in prossimità degli orari degli imbarchi dei passeggeri con al seguito auto o mezzi pesanti.

L’afflusso con l’avvio della stagione estiva è aumentato, con pesanti ripercussioni sulla viabilità, in via Mare e nelle arterie stradali collegate a Sassari e Stintino, e sulle attività cittadine con il blocco dell’operatività stessa del porto commerciale e dello scorrimento veicolare nella rotatoria, all’altezza della sede dei Vigili del fuoco, davanti al molo di Ponente.

Le criticità emerse sono state esplicitate in una nota che il comandante Cannarile ha inviato alla Port Authority per avviare un tavolo tecnico con l’obiettivo di programmare interventi migliorativi e misure di mitigazione come l’anticipo dell’apertura di accesso ai varchi un’ora prima di quella programmata fino ad ora, così da velocizzare le operazioni di security e lo smaltimento del traffico prima della partenza del traghetto. Il problema è stato segnalato dal consigliere comunale Michele Bassu, durante l’ultima seduta del consiglio.

