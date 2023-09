Ancora una volta la cittadinanza di Porto Torres è stata chiamata a rispondere al questionario di gradimento sui servizi offerti dal’Ente comunale. Ma solo in pochi hanno risposto alle domande. Il sindaco Massimo Mulas si è visto costretto ad invitare i cittadini a compilare il formulario on line, pubblicato sulla home page del sito istituzionale. «Il Comune è un'azienda che quotidianamente eroga servizi ai cittadini e cerca di risolvere i loro grandi e piccoli problemi – spiega il primo cittadino - e come tutte le aziende del mondo, periodicamente, ha necessità di raccogliere il gradimento sui servizi offerti».

L’ente invita i cittadini a dedicare al questionario solo pochi minuti. «È davvero importante perché, grazie alle tue risposte, possiamo capire cosa funziona e cosa può essere migliorato», sottolinea Mulas -. Raccogliere il punto di vista e la valutazione delle cittadine e dei cittadini di Porto Torres è fondamentale per programmare il lavoro, dare gli obiettivi ai vari uffici e correggere, eventualmente, le cose che non funzionano».

Le risposte, raccolte in forma anonima, verranno analizzate dall'ufficio del Segretario generale, Giancarlo Carta, che aggiorna costantemente il report con i risultati.

