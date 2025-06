Grandi numeri alla Sagra del Pesce, l’evento che ha animato la città di Porto Torres nella giornata di domenica, una delle iniziative identitarie più attese delle Festha Manna. Una frittura di pesce nella padella allestita nella piazza Eroi dell’Onda, davanti al Golfo dell’Asinara, punto di attrazione ideale che ha richiamato centinai di cittadini e visitatori dai paesi limitrofi.

Circa 1.600 ticket staccati, tra il pranzo e la cena, per una pietanza a base di pesce accompagnata dal buon vino, ben 500 litri delle Tenute Asinara e il gusto del fritto in 1.300 litri di olio. Un successo per i tanti componenti dell’associazione Aps Maestrale che, con il supporto dei cuochi di Sfizi e Delizie, hanno organizzato la manifestazione ormai collaudata e apprezzata da un pubblico sempre più numeroso. Tavoli e panche sono stati presi d’assalto dai tanti partecipanti. Nella padella sono finiti ben 12 quintali di prodotti ittici pescati, nel mare del Golfo dai pescherecci della flotta della ditta Rum.

Si tratta del primo evento della comunità turritana che apre i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani. «Siamo davvero soddisfatti – ha detto il presidente Aps Maestrale, Gigi Fiorentino – per una iniziativa che ogni anno migliora e cerca di offrire un servizio di buona gastronomia e gusto ai tanti partecipanti. Quest’anno anche la novità rappresentata dalla frittura per i celiaci, con impanatura del pesce utilizzando la farina senza glutine, così da raggiungere anche quelle fasce di persone che soffrono di intolleranze alimentari». Il tutto accompagnato dalle esibizioni musicali di gruppi folk.

