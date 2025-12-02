Mobilitazione dei militari dell’Arma, in cattedra nel porto turistico di Porto Torres, nello scalo gestito dalla Nautica Service srl, per accrescere nei giovani studenti la cultura della legalità e renderli consapevoli del rispetto delle regole.

È l’obiettivo della intensa attività dei carabinieri del comando provinciale di Sassari e della compagnia di Porto Torres, attività programmate in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti”, promotore del progetto coordinato dalla docente Paola Demartis, presente questa mattina insieme ai colleghi Giuseppe Carboni, Alessandro Derudas, Antonio Satta e Paola Conti.

Hanno accompagnato gli studenti delle quattro classi - quinta A Smat- plesso Professionali, quinte A, B e C del Tecnico Nautico – presenti per assistere alle lezioni sul campo, divisi in tre gruppi per seguire le attività guidate da ufficiali e sottoufficiali dell’Arma.

Oltre sessanta i ragazzi e le ragazze che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino i mezzi e i materiali dei carabinieri del nucleo artificieri antisabotaggio, i motociclisti della radiomobile del comando provinciale di Sassari e la motovedetta della compagnia di Porto Torres con il comandante Stefano Scurti, il capitano del nucleo operativo radiomobile, il tenente Niccolò Oresta e il maresciallo Alessandra Tavolaro.

Agli studenti sono state illustrate le caratteristiche dei vari materiali, le modalità di impiego e le strumentazioni a disposizione utilizzati dai militari per assolvere ai vari servizi. Una lezione fuori dalle aule per mostrare le più svariate specialità dell’Arma legate alla sicurezza, che hanno suscitato la curiosità dei giovani presenti.

Un progetto che si inserisce in un più ampio programma dedicato dal titolo “ A lezione di legalità”, che vede impegnati costantemente i carabinieri a confronto con gli studenti. A dare supporto nell’area portuale il gruppo Cisom- il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, sezione di Porto Torres con Salvatore Masia, caposquadra dei mezzi di intervento.

