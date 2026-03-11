Arrestato con l’accusa di detenzione di una pistola clandestina e con matricola abrasa e per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è successo nella notte di lunedì scorso ad Anela, quando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bono, impegnati nel servizio di controllo del territorio sulla sicurezza stradale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo trovato in possesso di un’arma.

Dopo la mezzanotte il presunto responsabile, mentre si trovava alla guida di una vettura, non si è fermato davanti all’alt dei militari. Da qui è cominciato un inseguimento durato circa 15 minuti, terminato nel centro abitato di Anela solo quando il fuggiasco è stato costretto a interrompere la marcia per aver imboccato una strada senza uscita. Quindi ha tentato un’ultima fuga a piedi scavalcando il cancello di un’abitazione, ma è stato subito bloccato dai militari che lo hanno sottoposto l’uomo a un’approfondita perquisizione trovandolo in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e pronta all’uso, con un proiettile già inserito in camera di cartuccia e il serbatoio inserito con ulteriori 3 munizioni.

La pistola è stata posta sotto sequestro mentre l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro che coordina e dirige le indagini, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Nuoro in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata