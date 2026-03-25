Prosegue con un appuntamento di altissimo profilo il percorso di innovazione e riflessione sull’Intelligenza Artificiale intrapreso dall’I.I.S. Paglietti di Porto Torres. Giovedì 26 marzo, alle ore 15, la biblioteca dell’istituto ospiterà Luca Mari, ordinario presso l’Università Liuc, saggista e autore del celebre studio “L’intelligenza artificiale di Platone”. L’incontro, dal titolo “Introduzione all’IA e le sue prospettive pedagogiche”, si propone di superare la storica dicotomia tra cultura scientifica e cultura umanistica.

Il docente Mari, noto divulgatore e voce autorevole nel panorama digitale italiano, guiderà il pubblico in una riflessione che parte dalle radici del pensiero classico per arrivare alle sfide etiche e sociali poste dai moderni chatbot e dagli algoritmi generativi. L’evento non è riservato esclusivamente alla comunità scolastica: la scuola apre infatti le sue porte all’intero territorio, invitando cittadini, professionisti e istituzioni a partecipare a un dibattito su temi d’interesse trasversale e urgente.

Il dirigente scolastico del Paglietti, Daniele Taras, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo evento: «Siamo entusiasti di poter ospitare una figura dello spessore del prof. Luca Mari. Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per la nostra scuola, che vuole essere non solo un luogo di istruzione, ma un centro di contaminazione culturale per tutta Porto Torres.

L’obiettivo è fornire ai nostri studenti e alla cittadinanza gli strumenti critici per comprendere una tecnologia che sta cambiando il nostro modo di vivere, studiare e relazionarci, senza mai perdere di vista la centralità dell'essere umano. Vedere la scuola aprirsi al territorio su temi così complessi è il segno di una comunità educante viva e proiettata nel futuro».

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