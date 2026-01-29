Paura a Valledoria per un incendio in un’abitazione dove risiede una donna di 78 anni. Il rogo si è sviluppato accidentalmente martedì pomeriggio, 27 gennaio. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

I militari sono riusciti ad accedere all’interno forzando la porta d’ingresso, trovando l’inquilina a terra, immobilizzata per una violenta caduta che le ha probabilmente causato la frattura del femore. L’intervento tempestivo di militari e operatori sanitari ha scongiurato il peggio.

L’anziana è stata portata all’esterno dall’appartamento e poi trasportata in elicottero in pronto soccorso a Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tempio Pausania per domare le fiamme. Dopo le prime verifiche è stato accertato che il fumo, che in breve tempo ha invaso l’intero immobile, è stato provocato da un pentolino rimasto a bruciare su uno dei fornelli del piano cottura.

