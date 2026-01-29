La pioggia e il forte vento hanno provocato la caduta di un grosso albero sulla carreggiata. È successo nella notte appena trascorsa sulla provinciale 128 bis, nel territorio di Bono. Il grosso albero ha invaso entrambe le corsie di marcia creando pericolo e intralcio alla circolazione.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Bono ha evitato il peggio. Le squadre al lavoro hanno rimosso il grosso arbusto mettendo in sicurezza l’intera area, riaperta al traffico.

© Riproduzione riservata