Un ampio taglio al carapace, una ferita profonda dovuta presumibilmente alla lama di un decespugliatore, azionato per pulire il terreno.

La vittima è una tartaruga di terra, di grandi dimensioni, uno dei tanti esemplari protetti che camminano nei terreni privati, lungo via Benedetto Croce, una delle zone che si affacciano sul lungomare di Porto Torres.

La corazza è stata lesionata in maniera grave, probabilmente da qualcuno che inconsapevolmente ha attivato il taglia erba, e per l’animale non c’è stato niente da fare. Per quanto dura e coriacea “l’armatura” può subire forti traumi, specie se finisce sotto un decespugliatore.

In questo caso la tartaruga, nascosta tra le fronde, ha subito l’asportazione di buona parte del tessuto osseo, con lesioni alla colonna vertebrale che ne hanno determinato la morte.

Tanti i passanti che hanno notato la grave ferita del povero animale, in una delle aree verdi, in prossimità del parco Baden Powell, dove sono presenti diversi esemplari di testuggini di terra.

