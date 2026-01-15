Si è aperto oggi in tribunale a Sassari un processo per lesioni gravi davanti alla giudice Marta Guadalupi. Sul banco degli imputati un 39enne sassarese che, nel 2023 a Porto Torres, fu protagonista di uno scontro all’interno di un bar. La colluttazione con un’altra persona, forse legata a qualche bicchiere di troppo, divenne sempre più violenta finché il 79enne genitore dell’imputato si intromise per fare da paciere. Una mossa che non portò fortuna né a lui né al figlio che, nella confusione della zuffa, ha finito con lo spingere l’anziano facendolo cadere in maniera rovinosa a terra.

Il risultato la rottura del femore, 60 giorni di cure e un procedimento per cui la procura ha dovuto procedere d’ufficio a carico del 39enne, difeso dall'avvocato Gianfranco Vacca.

