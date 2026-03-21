La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Claudio Piras, ha individuato le aree comunali da destinare alle attività degli spettacoli viaggianti, di parco divertimento e ai circhi nel rispetto del Regolamento per la disciplina dell’occupazione, della esposizione e dell’utilizzo del suolo pubblico.

L’esecutivo, in base al parere viabilistico positivo espresso dal Corpo di Polizia Locale, ha individuato un’area di 5mila metri quadri, compresa tra via Cellini, viale delle Vigne e via Lombardia dove sarà possibile allestire circhi e parco divertimento, mentre un altro spazio di 60 metri quadri è stato indicato nella parte retrostante della edicola di piazza Colombo per l’installazione di giorstrine, piccole attrazioni di spettacolo viaggiante.

Nella piazza Eroi dell’Onda, circa 110 metri quadri, sarà possibile posizionare giochi gonfiabili, e sponrandosi nello spazio in prossimità di via Antonietta Bassu, nei pressi del Museo del Porto, l’area verrà destinata all’occupazione di due piccole attrazioni (63mq ciascuna). Infine la piazza Cagliari 1970, davanti il campo sportivo comunale, potrà ospitare eventi motoristici nel rispetto della garanzia del transito pedonale e dell’accesso veicolare in entrambi i sensi di marcia.

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