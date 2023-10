Il problema della scarsità di loculi interessa diverse famiglie che non hanno potuto ricevere in concessione un loculo definitivo.

Per rispondere alla crescente domanda delle sepolture con una previsione di ampliamento o ridefinizione delle aree destinate ad ospitare nuovi loculi, l’amministrazione comunale di Porto Torres ha affidato il servizio di progettazione per la redazione di uno studio particolareggiato del cimitero comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale.

Lo studio si è reso necessario anche per l’adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza ai beni culturali di Sassari e Nuoro che, esprimendo parere favorevole per il complesso delle operazioni di riqualificazione degli spazi cimiteriali, «per ragioni di legittimità oltre che di merito, non può essere a priori autorizzata la demolizione di tombe storiche, né può essere previsto lo smontaggio e il riposizionamento arbitrario di elementi di pregio delle stesse quali lapidi, busti e statue».

Il servizio di progettazione è stato affidato all’architetto Marco Terzitta, di Trinità D’Agultu per un importo complessivo di circa 13.461 euro.

