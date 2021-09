Trasferimento di emergenza nell’asilo Gabriel a Porto Torres.

Il solaio pericolante che sostiene uno dei pavimenti della struttura ha costretto l’amministrazione comunale a predisporre nuovi spazi nella scuola elementare Borgona, dove ospitare i bambini delle classi dell’infanzia.

Il problema strutturale è stato rilevato durante i lavori di ristrutturazione, confermato dalla prova di carico effettuata dagli uffici comunali che ha individuato la criticità provocata dalla presenza di un cavedio non censito sotto la superficie.

Pertanto si è reso necessario intervenire con un ulteriore rinforzo, che si aggiunge a quelli previsti dal bando Iscol@ per la riqualificazione dell'istituto. Nel frattempo i bambini dell’infanzia verranno trasferiti al Borgona.

"Sarebbe stato da irresponsabili riaprire la scuola senza intervenire su questo aspetto - spiega l'assessore alla Pubblica istruzione Simona Fois - non rispetteremo la scadenza di fine lavori programmata per il 10 settembre ma riteniamo che la sicurezza venga prima di tutto. Si tratta di una situazione imprevedibile e ringrazio gli uffici per aver trovato la soluzione nel minor tempo possibile".

© Riproduzione riservata