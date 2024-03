L’auto va fuoristrada, il mezzo si ribalta, ma il conducente non c’è. L’incidente è successo nella serata di ieri, venerdì 8 marzo poco dopo le 20, lungo la litoranea di Balai, a Porto Torres. L’uomo alla guida di una Mitsubishi Colt dopo aver sbandato sulla curva, tra il primo e il secondo parcheggio della costa di Balai, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo la corsa in mezzo alla vegetazione, sul lato della strada, senza interessare altre vetture in transito.

Miracolosamente illeso è uscito fuori dall’abitacolo, ha chiuso a chiave la macchina ed è ritornato a casa a piedi, lasciando il mezzo con le ruote per aria. Alle 20.10 è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco del distaccamento locale che, giunti sul posto hanno trovato l’auto chiusa, senza nessuno a bordo.

Inutili le ricerche nella macchia circostante, il conducente era sparito. Questa mattina, però, il mezzo non c’era più, era stato trasportato via, lasciando per terra alcuni pezzi della carrozzeria.

