Stamattina c'è voluto un impiego di ben 6 mezzi e 20 uomini per pulire alcuni chilometri della strada vicinale di "Ponte Pizzinnu", nell'agro di Porto Torres, sempre più in balia degli incivili. Anche un lungo tratto di questa importante strada vicinale (almeno 2 chilometri) è stato ridotto ad una discarica a cielo aperto, in cui è stato abbandonato praticamente di tutto: rifiuti organici, materiali da risulta, ogni tipo di cartaccia, sino agli scarti di autovetture. Raccolti quintali e quintali di rifiuti.

Ora finalmente la strada "Ponte Pizzinnu" ha ritrovato un aspetto dignitoso. "La pulizia di questo tratto dell'agro turritano, veramente indecoroso, era prevista da tempo - afferma Daniele Amato, assessore comunale all'Ambiente - Mi auguro che simili atti di inciviltà non si debbano ripetere. Ad ogni modo come Amministrazione ci stiamo attrezzando. Presto in diversi punti dell'agro, e in altre zone nevralgiche della città, saranno installate le telecamere. Gli autori dei gesti di inciviltà ambientale saranno quindi severamente puniti".



