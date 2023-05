Ennesimo incidente, in viale delle Vigne, nell’incrocio con via Ettore Sacchi. Un luogo tristemente noto a Porto Torres per il numero dei sinistri che ha fatto registrare in passato, alcuni anche mortali.

Anche questa volta sono rimasti coinvolti due mezzi: un furgone Renault e una Opel Corsa, per una mancata precedenza.

Secondo le prime ricostruzioni il camioncino spuntava dallo stop di viale delle Vigne, nell’intersezione con via Sacchi. In quel momento dall’altra parte una Opel si immetteva nella strada dal lato opposto. A bordo di quest'ultima una donna, prontamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 Avis che l’hanno trasportata all’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, per stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale.

«L'ennesimo incidente richiama ancora una volta sulla necessità di moderare la velocità e la prudenza da parte degli automobilisti», sostengono i residenti «ma anche una serie di provvedimenti per rendere più sicura la circolazione di mezzi e pedoni».

Questa mattina un altro incidente nella parte alta di viale delle Vigne, all'altezza del Villaggio Verde.

