Ancora un incidente al bivio per Bancali, nel territorio di Porto Torres al confine con il Comune di Sassari, uno dei punti più critici della ex 131, teatro di tragedie. Lo scontro tra due auto si è verificato poco dopo le 23, due le auto coinvolte: una Toyota Yaris con a bordo due turisti, proveniente da Sassari, non avrebbe rispettato lo stop, svoltando in direzione Bancali senza accorgersi che da Porto Torres sopraggiungeva una Panda diretta verso Sassari. Lo scontro è stato violento. Ad avere la peggio il conducente della Panda che ha riportato un trauma facciale a causa dell’airbag che non si è aperto al momento dell’impatto. Feriti anche gli altri due occupanti, madre e figlio di sei anni. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata dove si trovano ancora ricoverati. Illesi i due turisti che viaggiavano a bordo della Toyota.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Sassari, per ricostruire la dinamica di uno scontro che poteva avere gravi conseguenze, soprattutto per la scarsa visibilità e l’alta velocità con cui si affronta l’incrocio a raso.

