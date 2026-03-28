L’amministrazione comunale di Porto Torres riunisce la Commissione permanente all'Urbanistica per illustrare il progetto di riqualificazione della piazza Bazzoni. L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune per martedì 7 aprile alle ore 15, una occasione per valutare eventuali proposte relative anche al centro storico. La piazza Marinaru dedicata al poeta Peppino Bazzoni, nel cuore di Porto Torres, è stata inserita tra gli spazi cittadini che necessitano di un intervento di riqualificazione urgente.

Una priorità, attribuita anche alle piazze Garibaldi e Umberto I, che richiedono lavori di ristrutturazione e di ripristino del decoro urbano. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella pianificazione e progettazione di interventi finalizzato all’ottenimento di nuove risorse per la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il Comune ha ottenuto il finanziamento di 4 importanti progetti con i quali ha partecipato ai rispettivi bandi predisposti dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici guidato da Antonio Piu. Tra i progetti, l’Amministrazione comunale ha partecipato all’avviso pubblico per la concessione di contributi per la riqualificazione dei centri urbani con il progetto “Riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni Marinaru” del valore di 1 milione di euro, di cui 433mila di finanziamento regionale e 566mila di cofinanziamento comunale.

L'intervento – come ha spiegato l'assessora ai Lavori Pubblici Gavina Muzzetto – è finalizzato a restituire alla piazza una funzione sociale e rappresentativa, migliorando l’immagine complessiva e incrementando la fruibilità da parte della cittadinanza. Lo spazio, oggi destinato a un uso esclusivamente veicolare, si trasformerà in un’area flessibile, reversibile e multifunzionale. Il progetto si articola su due ambiti strettamente integrati: la riqualificazione della piazza stessa, attraverso la rimozione delle pavimentazioni esistenti e l’introduzione di un nuovo disegno organico realizzato in pietra naturale, accompagnato da fasce verdi con piantumazioni arboree e arbustive; la riqualificazione di via Libio, quale asse di connessione con la piazza, mediante una nuova pavimentazione più pregiata che ne valorizzi il ruolo urbano. I lavori prevedono anche la valorizzazione della facciata retrostante il Palazzo del Marchese, edificio storico di grande pregio architettonico. Inoltre, è prevista l’installazione di arredi urbani coerenti con l’estetica del progetto. L’obiettivo è trasformare la piazza in uno spazio pubblico di incontro e socialità.

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