Lampade che non riescono a proiettare neppure i fasci luminosi a terra, punti luce insufficienti tanto che ogni sera, al calar del sole, l’intera area che dalla torre Aragonese si affaccia sul porto resta in penombra. Al buio piazza XX Settembre, il tratto di strada adiacente e piazza Colombo.

Non è la periferia ma il cuore della città di Porto Torres. Le segnalazioni fioccano, da parte di residenti e commercianti. «Una vera emergenza - protestano - situazioni di pericolo che da mesi mettono a rischio la sicurezza per l'assenza di luce a partire dalla mattina all'alba, al momento dell'apertura dell’edicola, e in tarda serata».

Qualcuno è persino inciampato nel marciapiede. Attorno non solo esercizi commerciali ma anche bar e punti di ristoro che contribuiscono con le loro luci a garantire un minimo di luminosità alla zona. La gestione a terzi della illuminazione degli impianti doveva assicurare all’amministrazione comunale sia di risparmiare sui costi delle manutenzioni degli impianti sia di ottenere maggiori garanzie sull’efficienza e sul risparmio energetico, così come previsto dagli obiettivi del protocollo di Kyoto.

