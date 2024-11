Rifiuti accumulati da mesi e una situazione igienico sanitaria preoccupante. La maxi discarica abusiva si trova sotto i portici di una palazzina di proprietà di Area, uno dei tanti alloggi popolari tra via Emanuela Loi e via Carlo Alberto dalla Chiesa, a Porto Torres. Un cumulo di materiale di ogni sorta in una zona densamente abitata. Oggi vi proliferano ratti e insetti, un’area pericolosa per la salute dei residenti. All’interno pezzi di arredi, carta, plastica, residui di materiale edile, metalli, avanzi di cibo e lattine.

Vi regna lo scarso senso civico e la maleducazione di alcuni cittadini. E la condizione è diventata intollerabile per chi vi abita, uno spazio dove l’amministrazione comunale è intervenuta più volte per risanare l’area. La segnalazione sulla grave situazione igienico-sanitaria è stata fatta in aula dal consigliere comunale Ico Bruzzi, l'eponente di Sardegna 20Venti ha chiesto l’intervento immediato di bonifica e, quindi, di ripristino dello stato di sicurezza della salute.

«Si tratta di case appartenenti all’Agenzia regionale sull'edilizia abitativa- osserva il sindaco Massimo Mulas – pertanto solleciteremo Area, altrimenti interveniamo come amministrazione e poi ci rivarremo su di loro».

