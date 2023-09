In carcere dopo la rapina.

Questa la conclusione della direttissima, nel pomeriggio in tribunale a Sassari, per un 41enne di Porto Torres. Accusato di rapina e lesioni aggravate per il furto dei cellulari commesso, ieri nella zona dei Granai, sempre di Porto Torres, ai danni di due giovani.

Una sottrazione avvenuta mentre le adolescenti sedevano su una panchina: l’uomo avrebbe fatto pressione sul collo di una delle due, lasciandovi un segno, forse con una tessera o un altro oggetto. Appena sporta denuncia i carabinieri della locale stazione sono andati alla ricerca del 41enne, già noto alle forze dell’ordine, mettendolo in stato di fermo.

Stamattina l’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Ribichesu, si è presentato davanti al giudice Paolo Bulla e al pm Paolo Piras. Quest’ultimo ha chiesto la misura della custodia cautelare a Bancali, istanza che il magistrato ha accolto rinviando al 18 settembre per la scelta del rito alternativo o per l’apertura del dibattimento.

