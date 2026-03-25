Navi dirottate su Olbia e “corse” cancellate sono gli effetti del maltempo che si ripercuotono sui collegamenti marittimi tra lo scalo di Porto Torres e il resto della Penisola.

La Moby Wonder che nella serata del 25 marzo ha mollato gli ormeggi dal porto di Genova sarà dirottata su Olbia, dove attraccherà nella mattinata di giovedì 26 marzo. Il cambio di rotta è stato deciso dalla compagnia Tirrenia-Moby a causa delle condizioni meteo-marine proibitive con venti di maestrale che raggiungeranno i 70 km orari con raffiche fino a 80 km.

Sempre sulla costa nord ovest si registrano ulteriori disagi: la compagnia Grimaldi ha annullato per il 26 marzo entrambe le corse, Cruise Roma e Cruise Barcellona, provenienti rispettivamente da Civitavecchia e dalla città catalana e dirette a Porto Torres.

Nella serata di mercoledì, secondo i dati forniti dalla Capitaneria turritana, i venti di Ponente hanno raggiunto punte di 50 chilometri orari.

© Riproduzione riservata