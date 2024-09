Sono 1.257 i cittadini di Porto Torres che hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello ‘24” da porre all'attenzione della Regione Sardegna, che mira a mettere un freno all’assalto eolico nell’Isola.

I moduli di adesione saranno disponibili fino al 16 settembre.

Il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune turritano, Anselmo Torella, continua a curare le operazioni di raccolta delle firme registrando fin dall’avvio (12 agosto) code e file, per i tanti residenti e non a favore del testo sulle «disposizioni normative urbanistiche relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri, con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali».

C’è ancora una settimana per esprimersi contro la speculazione energetica, presso il palazzo del Municipio dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

© Riproduzione riservata