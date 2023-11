Il Comune di Porto Torres ha prorogato, per un ulteriore mese, a favore della società Ciclat Trasporti Ambiente il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari.

L’attività di igiene urbana dovrà essere garantita dal 1° al 31 dicembre in attesa dell’assegnazione definitiva dell’appalto quinquennale sui rifiuti urbani aggiudicato all’impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. con sede legale in Monza, per un importo complessivo di circa 17 milioni e 947mila euro.

Per il primo anno il costo del servizio è pari a circa 3milioni e 589,487 euro. La stessa azienda appaltatrice Sangalli ha richiesto all’ammnistrazione comunale di poter posticipare L’inizio del servizio al 1 gennaio 2024, per consentire i lavori di adeguamento del nuovo Centro di Servizi di Porto Torres per l’avvio delle attività, struttura che necessita di lavori di adeguamento nel rispetto della normativa in vigore. Pertanto si è resa necessaria la proroga a favore della Ciclat, società che aveva stipulato il contratto ponte con il Comune al momento della scadenza dell’appaltocon la precedenza impresa. Un accordo poi prorogato fino a novembre ed ora fino alla fine del 2023, un mese di servizio per un importo complessivo di 300mila e 736 euro.

