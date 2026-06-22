Si è conclusa la fase di verifica dei risultati delle elezioni amministrative di Porto Torres che hanno visto la vittoria netta del centrosinistra con 7093 voti (62,70%).

L’ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato, ha completato l’esame dei verbali delle 24 sezioni cittadine e ha proceduto oggi, lunedì 22 giugno, alla proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti al Comune turritano. Il nuovo Consiglio comunale sarà composto da 20 membri oltre al sindaco Massimo Mulas, di cui 13 rappresentanti delle liste a sostegno del primo cittadino, assegnatari del premio di maggioranza, e da 7 consiglieri espressione delle forze di minoranza.

Nella coalizione di maggioranza entrano in Consiglio sette esponenti del Partito democratico – Maria Bastiana Cocco, Gavino Ruiu, Alessandro Carta, Antonello Cabitta, Rossella Mellino, Gianpiero Madeddu, Masssimo Ledda- tre consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra con Giulia Manca, Francesco Pintus e Antonio Cossu, mentre per Orizzonte Comune faranno parte del Consiglio Emanuele Riu e Claudio Piras e, infine, per Porto Torres Avanti la consigliera Anna Spanu.

La rappresentanza dell’opposizione, alla quale spettano complessivamente 7 seggi, sarà composta dai consiglieri eletti nelle liste di centrodestra, - Ivan Cermelli e Gian Mario Sircana – nelle liste del gruppo sardista civico identitario, rappresentato dalla candidata sindaca Sara Dettori, da Ico Bruzzi e Anita Giaconi di Sardegna al Centro, da Carlo Cossu di Sardegna Vera e da Costantino Biello del Partito sardo d’Azione. Con la proclamazione degli eletti prende ufficialmente forma il nuovo assetto istituzionale del Consiglio comunale di Porto Torres. La consigliera più votata, Maria Bastiana Cocco, dovrà convocare entro dieci giorni la prima seduta di insediamento del Consiglio, da lei stessa presieduta come previsto dalla legge, dando così avvio alla nuova legislatura consiliare.

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