Si terranno sabato alle 10 a Bono i funerali di Luigi Solinas, morto in paese martedì 4 maggio, travolto dal muro di una rimessa nella sua abitazione. Il magistrato ha dato il nulla osta al seppellimento e all’ultimo saluto per l’allevatore 41enne che lascia una moglie e un figlio.

Restano stabili invece le condizioni del padre, l’82enne Giovanni Antonio, che aveva riportato un forte trauma toracico in seguito al cedimento della parete, e si trova adesso ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro.

© Riproduzione riservata