Sassari, grande partecipazione per "Le vie dei Gremi" in attesa della FaraddaAnticipo di Festha Manna ieri nel centro storico
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Anticipo di Festha Manna ieri a Sassari nel centro storico. Manca appena una settimana alla Faradda e alcuni Gremi, prossimi protagonisti della Discesa dei Candelieri, hanno aperto le proprie sedi in un momento di convivialità, e di condivisione di pietanze tradizionali, con residenti, sassaresi e anche turisti. “Le vie dei Gremi”, questo il nome della manifestazione promossa dal Comune, ha avuto una prima tappa, lo scorso 18 luglio con il Gremio dei Sarti, e proseguirà, per quanto riguarda agosto, il 7 in largo Macao con i Fabbri, il 12 a Pozzu di bidda con i Piccapietre e il 13 in piazza Sant’Apollinare con i Contadini. Ieri invece è stata la volta dei Viandanti in via Martino Bologna, dei Muratori in porta Sant’Antonio, dei Falegnami in largo Casaggia, di nuovo dei Sarti in via Infermeria San Pietro e dei Calzolai in via Sant’Elisabetta/Porta Utzeri. Tante le persone che si sono spostate da un punto all’altro visitando così il centro storico e i suoi vicoli, talvolta sconosciuti agli stessi sassaresi. L’iniziativa continuerà anche a settembre, il 5, con i Fabbri in largo Macao, gli Autoferrotranvieri in via Maddalena, i Piccapietre a Pozzu di bidda e i Massai in piazza Santa Caterina mentre il 12 sarà il turno, in piazza del Mercato, di Macellai, Contadini e Ortolani.