Ricorso in appello delle parti civili contro la sentenza di assoluzione nei confronti dei tre dirigenti ex Syndial, pronunciata dal gup Giovanni Paolo Piana, al termine dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, il 7 luglio 2023.

I tre ex manager Eni erano finiti a processo con l’accusa di disastro ambientale e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, denominata “Palte Fosfatiche”, un sito compromesso dell’area industriale di Porto Torres. La decisione del giudice di non luogo a procedere era stata presa per ragioni di prescrizione del secondo capo di imputazione, l’unico rimasto in piedi, in cui si stabiliva che con il comportamento omissivo degli atti diretti al diffondersi dell’inquinamento, gli imputati avrebbero commesso un fatto diretto a causare un disastro ambientale, da cui derivava pericolo per la pubblica incolumità.

Il giudice Piana aveva accolto la richiesta di non luogo a procedere presentata dagli avvocati della difesa: Piero Arru, Maurizio Bazzoli, legale di parte civile di Syndial, Fulvio Simoni e Riccardo Olivo. Il ricorso in appello è stato proposto oltre che dalle associazioni ambientaliste anche dall’avvocatura di Stato, rappresentata dal legale Gian Domenico Tenaglia, per il Ministero dell’Ambiente, dall’avvocato Fabrizio Bionda per il Comune di Porto Torres, dal legale Alessandra Putzu per la Regione Sardegna. Il 30 giugno 2015 nell’ex stabilimento Petrolchimico Syndial di Porto Torres, i carabinieri del Noe avevano scoperto un’area di circa quattro ettari dove sono stoccate le palte fosfatiche e dove vi era una concentrazione di radionuclidi naturali superiore al fondo naturale per quanto riguarda l’Uranio 238 e 235 e il Torio 232.

© Riproduzione riservata