Porto Torres, prima campanella con 950 iscritti all'Istituto PagliettiDistribuiti tra i vari plessi
A Porto Torres diminuiscono le nascite e si registra anche un calo demografico, ma il numero degli iscritti all’Istituto superiore Mario Paglietti mantiene pressoché gli stessi numeri dello scorso anno.
La prima campanella nell’anno scolastico 2025-2026 inizia con 957 iscritti distribuiti tra i vari plessi dell’Istituto – con gli indirizzi del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Sportivo e Linguistico, Tecnico Nautico e Smat- Professionali – che accorpa anche il Linguistico di Castelsardo.
Al Liceo si contano complessivamente 484 adesioni, con 90 iscritti nelle classi prime, il Nautico ne registra 275 e 50 nelle classi prime, mentre le Professionali inizia con 72 studenti e una classe prima da 22.
Il Liceo di Castelsardo conta 79 iscritti con una classe prima da 22 e le scuole serali registrano in totale 47 iscritti.
L’ingresso in aula ha previsto un orario ridotto per tutti gli studenti ritornati tra i banchi di scuola lunedì 15 settembre. La didattica per aule disciplinari consentirà agli studenti del Tecnico Nautico e dello Smat di muoversi autonomamente tra un’aula e l’atra per seguire le diverse lezioni.