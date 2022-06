Piazza Garibaldi, un tempo cuore pulsante di Porto Torres e tuttora uno dei fulcri del centro storico, diventa isola pedonale. È stato infatti istituito il divieto di transito in via Libio nel tratto tra via Roma e via Mare, che isolerà la piazza dal traffico. Chi arriva da via Libio dovrà perciò obbligatoriamente svoltare a destra in via Roma senza poter proseguire verso via Mare.

"Il provvedimento è stato adottato per garantire una circolazione sicura e libera per i pedoni in una delle aree più frequentate del centro - spiega l'assessore alla Mobilità Gian Simona Tortu -. Soprattutto nel periodo estivo nella piazza aumentano gli eventi culturali e musicali, insieme alla presenza dei turisti. Questa scelta, pensata con tutta la maggioranza e il presidente della commissione Viabilità Gavino Ruiu, rientra in più ampio ragionamento sulla riorganizzazione della viabilità per bilanciare le esigenze degli esercizi commerciali, dei residenti, degli automobilisti e di chi ama frequentare piazze e vie del centro”.

"In questa variazione, come nelle altre - prosegue Tortu - è fondamentale anche la collaborazione della cittadinanza: chiediamo a tutti di non parcheggiare negli incroci e di rispettare scrupolosamente le regole, soprattutto nelle strade strette del centro".

L’istituzione del divieto di transito sarà in vigore 24 ore su 24, 7 giorni su 7: sarà consentito il passaggio esclusivamente alle forze di polizia, ai mezzi di soccorso e a quelli che curano lo pulizia delle strade.

Novità anche in via Mare: cambia il sistema delle precedenze all'incrocio tra via Mare e via Principe di Piemonte. Ora il diritto di passare è stato attribuito a chi percorre via Mare: i veicoli che arrivano da via Principe di Piemonte dovranno cedere la precedenza a chi transita dal lato sinistro della via Mare, mentre chi proviene dal varco “Banchina Alti Fondali” dovrà cedere la precedenza a chi proviene dalle vie Principe di Piemonte e Mare. Variazioni anche in via Petronia. Nel tratto tra il Corso e via Azuni è stata invertita la corsia della sosta per le auto, per evitare il verificarsi di piccoli incidenti che in passato hanno interessato alcuni automezzi pesanti andati a sbattere contro i terrazzi degli edifici che si affacciano sulla strada.

