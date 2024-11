Passanti costretti a docce fuori programma a causa della strada allagata ormai da quattro giorni. In via Cavour, a pochi passi dal centro cittadino di Porto Torres, una perdita d’acqua, provocata dalla rottura di un tubo della rete idrica, sta creando disagi ai residenti, gli stessi che hanno segnalato la criticità agli enti preposti.

Un fiume che attraversa la via fino all’incrocio con via Libio, con l’acqua che fuoriesce ininterrottamente da una condotta, in prossimità del marciapiede. Le auto che vi transitano schizzano l’acqua sui passanti. Così da ben quattro giorni, con pozzanghere e allagamenti che ne impediscono il passaggio. Un problema che richiede un intervento da parte degli operai di Abbanoa, impegnati nei diversi quartieri negli interventi di potenziamento ed efficentamento della rete idrica. La società del gestore unico sta portando avanti un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato.

