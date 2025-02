Incidente autonomo in viale delle Vigne, una delle arterie della città di Porto Torres teatro di numerosi sinistri anche gravi. Una donna alla guida di una Nissan Qashqai è finita contro un palo della illuminazione pubblica, struttura che è stata abbattuta a seguito del violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sullo spartitraffico, travolgendo il palo. La donna ha immediatamente ricevuto le cure degli operatori sanitari del 118, accorsi sul posto con l'ambulanza. Per fortuna nessuna lesione grave, ma un grande spavento.

L'auto ha riportato seri danni nella parte anteriore. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per la messa in sicurezza dell'area. Per la rimozione del palo sono intervenuti i tecnici di Enel Sole. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia locale che dovranno appurare l'esatta dinamica.

