Ancora problemi di staticità nelle palazzine di via Trieste a Porto Torres. Martedì 26 settembre sono stati avviati i lavori di riparazione sul solaio della casa di edilizia residenziale pubblica, crollato addosso all’inquilina pensionata di 69 anni. Scampata per miracolo al cedimento del controsoffitto mentre si trovava in cucina, Margherita Piga, aveva riportato un trauma cranico. Gli operai di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa proprietaria delle palazzine che sorgono davanti al porto commerciale di Porto Torres, stanno effettuando gli interventi di riparazione, con verifiche nell’intero complesso dell’edificio di via Trieste – tre palazzine con 18 appartamenti - da parte dell’ingegnere Gianluca Foddai, insieme all’amministratore di condominio Francesco Carta e al tecnico Capula, incaricato ad eseguire una ricognizione sulle condizioni dei solai delle singole case.

«I lavori sono cominciati e speriamo in un intervento serio di messa in sicurezza, ma siamo preoccupati perché sono emerse nuove criticità strutturali nella veranda chiusa» , spiega Raffaella, figlia della pensionata, ritornata a casa dopo le cure ricevute presso l’ospedale civile di Sassari. «La paura più grande sono le problematiche riscontrate nei soffitti e controsoffitti delle palazzine, ormai logori, realizzati con materiali simili a quelli usati per la costruzione dei vecchi edifici di via Grazia Deledda, dove lo scorso anno si è sfiorata un’altra tragedia a seguito del crollo totale del soffitto», aggiunge Raffaella.

«Il nostro controsoffitto è a rischio perché ha assorbito troppa umidità e le condizioni non sono stabili». Durante i controlli è emerso anche il problema delle infiltrazioni in uno dei bagni di uno degli appartamenti in cui risiede una disabile, locale attualmente interessato da lavori di riparazione. Le risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria ammontano a circa 100mila euro e Area ha già pubblicato la gare per affidare i lavori. Nei prossimi giorni terminati i primi interventi si procederà con le prove di carico.

