Una Pasquetta con Enrico Ruggeri e tanti appuntamenti musicali e promozionali dedicati all'Asinara: a Porto Torres è tutto pronto per la due giorni di eventi che saluterà le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Il contenitore prenderà il via il giorno di Pasqua - domenica 9 aprile - quando le due piazze cittadine, il Corso e il primo tratto di via Mare, a partire dalle 12 saranno animate da musica live in occasione dell’aperitivo pasquale offerto dalle Botteghe Turritane. La giornata di Pasquetta - lunedì 10 aprile in diverse piazze e vie cittadine - inizierà con la musica delle Hélen’s band, di Alenu ‘e sole band e di Gabri DJ, dalle 12. Il primo pomeriggio proseguirà con i Pirati, alle 15 in piazza Garibaldi e, dalle 15.30, con i balli itineranti del gruppo folk Etnos Li Bainzini che animerà con suoni e danze della tradizione le strade turritane. Alle 17 si terrà il concerto di Enrico Ruggeri e per finire, alle 19 e alle 20, lo spettacolo lungo il corso Vittorio Emanuele con Noi e bò e il Duo Red. In piazza Eroi dell'Onda sarà allestita un'area giochi gonfiabili per i più piccoli, nel lungo mare saranno presenti diversi stand di artigianato e tra piazza Umberto e la chiesa della Consolata sarà allestita una mostra statica a cura del Vespa Club Porto Torres.

Per promuovere il patrimonio naturalistico e storico-culturale rappresentato dall'isola dell'Asinara il Comune, l'Ente Parco e gli operatori turistici attivi sull’isola e nel mare dell’omonimo golfo hanno ideato “Area Asinara”. Si tratta di uno spazio interamente dedicato all’isola con gli stand degli operatori del Parco che, per tutta la giornata, promuoveranno le loro attività: escursioni a terra e per mare, visite guidate, gite in barca, immersioni subacquee. Ai piedi della Torre, vicino al palco che ospiterà l’atteso concerto di Enrico Ruggeri, un maxi schermo proietterà le fantastiche immagini - messe a disposizione da Isolamea di Daniele Amato - delle coste dell’isola e del suo entroterra. Nell’area del prato, sul lato destro tra la Torre e l'imbarcazione "Nicola P." donata al Comune dalla famiglia Scarpa e restaurata recentemente da AssoVeLa e Multiservizi, sarà collocata un'installazione artistica dedicata agli asinelli bianchi dell'Asinara, realizzati dalla ditta Arcobaleno di Massimiliano Porcu con la gentile collaborazione dell'azienda di trasporti FG1 srls.

Tre appuntamenti musicali in programma alle 12. Ad animare la piazza della Consolata un artista appena quindicenne, il percussionista Gabriele Scotto, in arte Gabry DJ e una passione per la musica che lo ha portato a frequentare il Liceo musicale Azuni. Lungo il corso Vittorio Emanuele, risuonerà la musica del gruppo Alènu ‘e Sole. Oltre al cantante, della band fanno parte Gavino Dettori - chitarra ritmica e seconde voci - il bassista, Leonardo Billi, Fiorello Ascione, speaker di Radio del Golfo, che si occupa delle percussioni e delle seconde voci. In via Mare risuoneranno il blues, il rock e il soul della Hélen’s band, duo nato nel 2016 e composto da Chiara Mannu, voce, e da Giuseppe Bazzoni alla chitarra. Nella sessione acustica i due musicisti riarrangeranno cover di Etta James, Amy Winehouse, Solomon Burke e tanti altri in chiave soul&blues. Alle 15, in piazza Garibaldi, sarà la volta della Pirati & Panadas Funk composta dai musicisti algheresi Angelo Salaris - basso e voce - Antonio Fortunato - chitarra e cori - e Sergio Intelisano, batteria e cori. Alla formazione iniziale si aggiunge, nel 2012, il cantante Danilo Lutzoni, frontman del gruppo. Alle 15 e 30 partirà l'intrattenimento itinerante a cura del gruppo folk Etnos Li Bainzini che dall’agosto 2012 si occupa, con passione e rigore metodologico, della ricostruzione e della riproposizione delle tradizioni culturali e folkloristiche turritane.

