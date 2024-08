Sono stati completati i lavori del parco di San Gavino, a Porto Torres, interventi programmati nell’ambito del progetto di riqualificazione “Parco Smart San Gavino”, un’area verde di circa 13 mila metri quadri nel centro storico cittadino.

È stata infatti completata la recinzione in ferro zincato che si affaccia su Largo Sabelli in aderenza al basso muro vincolato in trachite. L’intervento garantisce la continuità delle delimitazioni nell’area del parco e consente di preservare il muro storico in Piazza Martiri Turritani dove sorge la basilica di San Gavino.

Anche il muraglione, realizzato intorno alla metà del 1800 in blocchi di pietra calcarea, è stato interessato di recente da lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Per il progetto di riqualificazione “Parco Smart San Gavino” l’amministrazione comunale ha potuto contare su 500mila euro di risorse derivanti dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna.

Il prossimo passo sarà l’installazione dei sistemi di video sorveglianza e sicurezza prevista per la prossima settimana ed entro il 14 agosto saranno eliminate le recinzioni per rendere totalmente fruibile l’area.

© Riproduzione riservata